Mafia, l’arcivescovo di Palermo: “Non dobbiamo avere paura di denunciare”

Di

Dic 13, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura di denunciare e faccio un appello sempre di più, direi anche convinto, perché così anche possiamo vedere come lo Stato, le istituzioni possono essere accanto a quanti sono vessati, più denunciamo e più le istituzioni avranno la possibilità di far vedere che non solo non sono lontane dalla vita della gente, ma che invece sono vicine, che è lo Stato che occupa gli spazi della città e non devono essere i mafiosi e i malavitosi”. Così l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, a margine della cerimonia di riconsegna del Crocifisso restaurato dall’Accademia delle Belle Arti alla Chiesa di San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo, a Palermo.

