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Produzione industriale, lieve rialzo a febbraio

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Apr 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Piccolo segnale di ripresa per la produzione industriale italiana. Secondo i dati diffusi dall’Istat, a febbraio l’indice destagionalizzato segna un aumento dello 0,1% rispetto a gennaio. Un incremento che non riesce tuttavia a invertire il trend negativo del trimestre: nella media dicembre-febbraio, la produzione cede lo 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Nel dettaglio, crescono i beni strumentali e quelli intermedi. Segno meno invece per i beni di consumo, e soprattutto per l’energia, che cede il 4,8%. Su base annua il quadro è più incoraggiante: al netto degli effetti di calendario, l’indice generale torna a crescere dopo la flessione di gennaio, segnando un +0,5%. A trainare la ripresa sono i beni strumentali, in rialzo del 4,4%. Guardando ai singoli settori, spiccano la fabbricazione di mezzi di trasporto, che guadagna dieci punti percentuali su base annua, seguita da computer ed elettronica e dai macchinari. In controtendenza, la chimica e la lavorazione di coke e prodotti petroliferi raffinati.
sat/azn

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