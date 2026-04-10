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Il governatore Fontana: “La Sanità lombarda è un’eccellenza, ma serve la riforma”

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Apr 10, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Credo che la nostra sanità sia sicuramente un’eccellenza, sia a livello nazionale che a livello europeo”. Cosi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento istituzionale ‘Trapianti e cultura della donazione’. “Il drammatico evento di Crans Montana è stata un’ulteriore dimostrazione di quanto funzioni la nostra sanità, la capacità di intervenire, di dare delle risposte immediate a tanti ragazzi in condizioni disperate. Che poi ci siano dei problemi è chiaro, è fuori di dubbio perché ci sono ovunque nel nostro Paese e ovunque nel mondo. E’ chiaro che, per cercare di risolverli, bisognerà cercare anche di rivedere l’attuale organizzazione e strutturazione della legge sanitaria”.sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Regione Lombardia)

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