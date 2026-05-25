Tumore al seno: prevenzione e terapie hanno migliorato la prognosi





ROMA (ITALPRESS) – Il tumore del seno rappresenta oggi la neoplasia più frequente nella popolazione femminile in Italia e nel mondo. In Italia, secondo Aiom e Aertum, ogni anno si registrano circa 55mila-60mila nuove diagnosi di tumore della mammella: l’incidenza aumenta con l’età, ma in realtà questo tumore riguarda anche una quota significativa di donne più giovani; circa un caso su quattro viene infatti diagnosticato prima dei cinquant’anni. “Il tumore al seno è un universo, però possiamo comunque restringere il campo a quattro sottotipi maggiori. Il più frequente è il tumore ormonosensibile, che rappresenta i due terzi o addirittura i tre quarti dei tumori mammari e si verifica soprattutto dopo la menopausa”. Così Paolo Veronesi, direttore della divisione di Chirurgia senologica e Breast Unit dell’Istituto europeo di Oncologia di Milano e presidente della Fondazione Umberto Veronesi, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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