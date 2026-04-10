Il diabete influenza le emozioni





ROMA (ITALPRESS) – Il diabete è spesso considerato una patologia “metabolica”, legata principalmente ai livelli di zucchero nel sangue. L’alterazione cronica della glicemia però può avere effetti più ampi, coinvolgendo anche il Sistema Nervoso Centrale. Il cervello, infatti, è strettamente connesso al metabolismo e può risentire nel tempo delle variazioni dell’ambiente biochimico che lo circonda. È quanto emerge da uno studio frutto della collaborazione tra l’Istituto Neuromed e la Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Disease, che ha analizzato in modelli animali gli effetti del diabete su particolari strutture cerebrali chiamate “reti perineuronali”.

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