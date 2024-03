Il Gruppo ACOS è stato premiato anche quest’anno all’evento “Top Utility – Le utility, governare la complessità”, giunto alla 12^ edizione, fra le migliori 100 aziende del settore energia, acqua, gas e rifiuti. L’iniziativa, si è tenuta ieri presso la Camera di Commercio di Milano.

Si tratta di un importante riconoscimento che attesta l’eccellenza del Gruppo ACOS in termini di performance industriali, economico-finanziarie, tecnologiche, di comunicazione, sociali e ambientali. La conferma del premio nel 2024 rafforza la posizione del Gruppo ACOS come una delle realtà più virtuose del settore delle Utility in Italia.

IREN, azionista di ACOS, ha ricevuto il premio assoluto come migliore Utility a livello nazionale durante l’evento.

La classifica

Realizzata da Althesys in collaborazione con Utilitalia e le maggiori associazioni di categoria, analizza i risultati delle principali aziende di servizi pubblici attive in Italia, si basa su 240 indicatori quantitativi e qualitativi, che coprono

diverse aree fra cui: risultati economico-finanziarie, performance operative, sostenibilità sociale e ambientale, valorizzazione delle risorse umane, comunicazione e marketing, attenzione ai consumatori e al territorio, investimenti in tecnologia, infrastrutture, ricerca, digitalizzazione e cybersecurity.

Il Gruppo ACOS, in particolare, si distingue per il suo impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per la gestione dei servizi pubblici. L’azienda investe in tecnologie all’avanguardia, nella formazione del personale e nella tutela dell’ambiente.

Il Gruppo ACOS, inoltre, pone grande attenzione al dialogo con i cittadini e le comunità locali, per migliorare la qualità dei servizi offerti e rispondere alle esigenze del territorio.

Le parole

Così Vittorio Risso, ad del Gruppo Acos: “Siamo orgogliosi di questo premio e vorrei condividerlo con donne e uomini della nostra azienda che, quotidianamente, lavorano con passione e dedizione per offrire un servizio al territorio. Il risultato deve servirci da stimolo per continuare su questa strada, puntando a migliorare le performance e contribuendo allo sviluppo sostenibile”.