Lavoro: ReLife Plastic Packaging di Silvano d’Orba assume 20 persone a tempo indeterminato

ReLife Plastic Packaging , divisione del Gruppo ReLife dedicata alla produzione di sacchi con plastica riciclata, con sede a Silvano d’Orba (AL) , ha di recente ampliato il proprio organico tramite l’ assunzione a tempo indeterminato di 20 operatori , precedentemente impiegati tramite agenzie di somministrazione.

Le nuove assunzioni

Realizzate nell’ottica di fidelizzare i propri lavoratori, garantiscono la continuità occupazionale e mantengono alti standard di processo e di prodotto, strettamente collegati alla stabilizzazione delle risorse umane. Si tratta di figure specializzate addette al confezionamento di sacchi ed imballaggi in plastica, operai addetti alle macchine per la filmatura delle bobine in materiale plastico, nonché professionisti impegnati nell’attività di riciclo delle materie plastiche da post-consumo. Questi nuovi membri del team porteranno con sé una vasta gamma di abilità e conoscenze, acquisite nel corso degli anni di lavoro presso ReLife Plastic Packaging.

Le parole

Così hanno commentato Simona e Alberto Malaspina, ad di ReLife Plastic Packaging: “Siamo felici di accogliere le competenze e l’esperienza maturate da questi collaboratori che, negli anni, hanno avuto modo di apprendere i nostri processi lavorativi e gli elevati standards qualitativi, integrandosi perfettamente nel contesto aziendale. Riteniamo sia un traguardo importante, soprattutto per la valorizzazione e il rispetto del territorio, in quanto le persone impiegate abitano nelle zone limitrofe della provincia di Alessandria”.