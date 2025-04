Il Comune di Alessandria prolunga l’accensione dei riscaldamenti a gas a lunedì 21 aprile

È stata emessa oggi l’ordinanza sindacale (N.5 del 14/04/2025) che prolunga il periodo di accensione degli impianti termici, alimentati a gas naturale, impiegati ad uso riscaldamento, dal 16 al 21 aprile 2025 compreso. L’accensione è consentita per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, pari a 7 ore, salvo significative anomalie termiche negative che comportino la necessità di adeguarsi.

L’ordinanza non si applica:

ad ospedali, cliniche, case di cura e case di riposo o strutture protette;

a scuole materne e asili nido;

a piscine, saune e assimilabili;

ad attività industriali ed artigianali, nei casi in cui ostino esigenze di produzione.

Gli organi di vigilanza potranno adottare opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.