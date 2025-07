Maxi operazione contro l’immigrazione clandestina, 10 arresti

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione ad alto impatto ha riguardato 23 province su tutta la penisola ed è stata finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. Sono stati svolti numerosi controlli sul territorio nei confronti di oltre 1500 persone, 153 sono stati trovati in condizioni di clandestinità, 92 sono stati i deferimenti all’autorità giudiziaria e 10 gli arresti”. A dirlo è Andrea Olivadese, dirigente Polizia di Stato-Sco, in merito alla vasta operazione di polizia, coordinata dal Servizio centrale operativo (SCO) per contrastare l’immigrazione clandestina.

Fonte video: Polizia di Stato