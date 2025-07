Cala la sedentarietà nel paese, 2 italiani su 3 sono ‘attivi’

(ANNUARIO MEDIA & SPORT) – Cala la sedentarietà in Italia, passando dal 35% del 2023 al 32,8% del 2024 e siglando il tasso più basso mai registrato nel nostro Paese. È quanto emerge dalla presentazione dei dati ISTAT 2024 su “La pratica sportiva in Italia”, avvenuta a fine giugno al Palazzo delle Terme del Foro Italico, alla presenza del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, del Presidente ISTAT, Francesco Maria Chelli, dell’Ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e del Presidente del Credito Sportivo, Beniamino Quintieri.

L’indagine ISTAT mostra un’Italia sempre più attiva. Al calo di sedentarietà corrisponde un aumento della pratica sportiva continuativa che, se nel 1995 era al 17,8%, nel 2024 sale sino al 28,7%, in crescita rispetto al 28,3% dell’anno precedente. Ma a crescere maggiormente è il numero di italiani che pratica attività fisica, come camminare, andare in bici o fare esercizi liberi, che passa dal 27,9 % del 2023 sino al 29,7 % del 2024 (+1,8%).

La presentazione dei dati ISTAT 2024, cui hanno partecipato il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, ha visto emergere anche i dati relativi ai “luoghi di sport”. Il 59,5% di chi pratica sport lo fa in impianti sportivi al chiuso (come, ad esempio, palestre e piscine coperte) e il 36,8% in impianti all’aperto (campi di calcio, di tennis). Cresce la pratica di sport in casa o negli spazi condominiali, che in circa 10 anni passa dal 13,5% al 20,2%.

Come certificato dall’ISTAT, si fa pratica sportiva per mantenersi in forma (61,5%), passione o piacere (49,8%) e per svago (42,6%), ma anche per ridurre lo stress (27,5%). Le motivazioni che portano invece a lasciare lo sport sono legate alla mancanza di interesse, difficoltà economiche, l’insufficienza di impianti o la difficoltà a raggiungerli.

Ciò provoca un ritiro che, tra i giovani di 10-24 anni, vede le ragazze abbandonano lo sport più dei ragazzi (21,6% contro 15,1%), in media un anno prima (a 14 anni contro i 15 dei maschi).