Il ministro Foti: “Nessun taglio, il PNRR resta a 194,4 miliardi”

Set 26, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’ultima fase di revisione del PNRR. Dopo numerose valutazioni, e il Parlamento avrà l’ultima parola, nella proposta non vi sono tagli di ambizioni e quindi il Piano resta di 194,4 miliardi, come stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati. Il numero di progetti in corso è imponente, parliamo di 447.065 progetti, un numero che non ha pari nella recente storia d’Italia e che viene spesso sottovalutato. Nel dettaglio, 294.597 di questi progetti sono conclusi, 28.128 sono in fase di conclusione e 106.214 sono in fase di esecuzione”. Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel suo intervento alla Cabina di regia sulla revisione tenutasi a Palazzo Chigi. “Per questi risultati, dobbiamo ringraziare tutte le amministrazioni che stanno lavorando per la riuscita del PNRR. A tutti ricordo che, una volta che questa revisione sarà in vigore, il monitoraggio dovrà essere continuo. Non possiamo rischiare di considerare concluso il lavoro al momento delle pronunce definitive, per poi scoprire che alcune misure sono rimaste indietro a causa di semplici errori tecnici o burocratici”.

