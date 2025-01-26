IN EVIDENZA Politica Video

Netanyahu all'ONU: "Riconoscere lo Stato di Palestina incoraggia i terroristi"

Set 26, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I palestinesi non hanno mai voluto uno Stato palestinese accanto ad Israele, ma al posto di Israele, e hanno sempre rifiutato le nostre proposte”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La soluzione a 2 Stati è rigettata non solo da Hamas, ma anche dall’Autorità nazionale palestinese, che offre ricompense ai terroristi. Per Israele, ogni vittima civile è una tragedia, per Hamas è una strategia. Fa propaganda di guerra e li usa come scudi umani. Hamas commette genocidio, perché mentre l’esercito israeliano esorta la popolazione di Gaza ad evacuare delle zone, Hamas li obbliga a restare là”.xr2/azn/sat
(Fonte video: ONU)

