ONU, Netanyahu ad Hamas: “Liberate gli ostaggi o vi daremo la caccia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha esortato il gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, a liberare i 48 ostaggi detenuti nell’enclave dal 7 ottobre 2023. In un discorso davanti all’Assemblea generale dell’ONU, il premier israeliano si è rivolto in ebraico agli ostaggi, dicendo che non sono stati abbandonati: “Ho fatto circondare Gaza di altoparlanti, nella speranza che gli ostaggi sentissero il mio messaggio. Mi rivolgo a voi dal podio delle Nazioni Unite. Non vi abbiamo dimenticato, nemmeno per un secondo. L’intera nazione è con voi. Non ci fermeremo, finché non vi porteremo tutti a casa”. Poi, rivolgendosi ad Hamas, ha detto: “Liberate subito tutti gli ostaggi. Se li libererete, vivrete, altrimenti vi daremo la caccia”.xr2/azn/sat

Navigazione articoli