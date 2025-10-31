Economia IN EVIDENZA Video

Ex-Ilva, il ministro Urso: “Al lavoro per piano industriale e occupazionale”

Di

Ott 31, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Incontreremo i sindacati tra pochi giorni, l’11 novembre a Palazzo Chigi, e in quella sede illustreremo tutto quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in questi mesi per giungere a una soluzione positiva, sia per quanto riguarda il progetto di decarbonizzazione nel più breve tempo possibile di questa industria siderurgica, sia per quanto riguarda lo sviluppo e gli investimenti che si possono realizzare, anche nell’area dell’ex Ilva che non sarà più utilizzata per la produzione siderurgica così come in altre aree limitrofe”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita al quartier generale di Pirelli, sulla situazione dell’ex Ilva.
Di

