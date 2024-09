Export italiano a 3 velocità nel secondo trimestre

ROMA (ITALPRESS) – Export italiano a tre velocità nel secondo trimestre Export italiano a tre velocità. Nel secondo trimestre del 2024, a confronto con i tre mesi precedenti, le esportazioni risultano pressoché stazionarie per il Nord, crescono dell’1,1% per il Centro, calano invece per il Sud e le Isole. Lo rileva l’Istat. Nel primo semestre, invece, le flessioni tendenziali più ampie delle esportazioni riguardano Marche e Basilicata, mentre le regioni più dinamiche sono Sardegna, Calabria, Molise, Campania e Toscana. Nello stesso periodo, la forte riduzione delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici dalle Marche contribuisce per 1,4 punti percentuali alla flessione dell’export. Un ulteriore contributo negativo deriva dalle minori esportazioni di autoveicoli da Piemonte e Basilicata. Di contro, l’aumento delle vendite di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici dalla Toscana e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Campania e Lazio fornisce un impulso positivo di 2 punti percentuali.

sat/mrv

