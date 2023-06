Energia: via libera europeo al fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine. Grande opportunità per le imprese

Il via libera della Commissione europea al nuovo decreto del bando agrisolare consente l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine ed è importante per contribuire in modo sostenibile alla sovranità energetica del Paese.

Lo afferma Coldiretti commentando l’annuncio del ministro Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare, Foreste) sul bando che prevede finanziamenti a fondo perduto fino all’80%.

Questo il commento del presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Un sostegno per le imprese agricole e anche per il Paese. Il bando sull’agrisolare consente l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici senza consumare terreno fertile. Bisogna fermare il consumo di suolo: gli impianti a terra sono incompatibili con l’attività agricola”.