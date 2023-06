L’intelligenza artificiale e l’informatica in medicina: come si utilizza il “deep learning multi-modale”

La domanda

Come può, il deep learning* multi-modale, supportare la decisione diagnostica e terapeutica in campo medico?

* apprendimento profondo

La risposta

La fornisce Luigi Portinale , professore ordinario di Informatica che si occupa di intelligenza artificiale da oltre 30 anni: “Il deep learning multi-modale costruisce modelli di apprendimento automatico in grado di sfruttare dati in modalità diversa, per esempio immagini, testi, serie temporali o altro. In medicina è particolarmente importante perché i dati dei pazienti sono disponibili in modalità diverse, dalle cartelle cliniche elettroniche alle immagini diagnostiche agli esami di laboratorio”.

L’ applicazione del deep learning multi-modale permetterà la costruzione di sistemi di ricerca che, sfruttando tutte le informazioni disponibili, aiuteranno i medici nelle diagnosi e nelle terapie.

Info

Canale YouTube dell’Ospedale di Alessandria il video di approfondimento: https://youtu.be/OASvEC9W9cU.

Nella playlist dedicata http://ow.ly/QzzC50Okqxn tutti i video dei Laboratori di Ricerca integrati coordinati dalla responsabile Annalisa Roveta.