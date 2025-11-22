Attualità Alessandrina Economia Science & Technology

Eccellenza digitale in Piemonte e Liguria, Genova e Torino guidano la classifica 2025

Raimondo Bovone

Dopo il successo della prima edizione, BBBell – azienda di telecomunicazioni piemontese specializzata in servizi a banda ultra-larga, wireless e fibra – presenta la seconda edizione del “Ranking per l’Eccellenza Digitale di Piemonte e Liguria”, l’indagine che misura il grado di maturità digitale dei 1.180 Comuni piemontesi e dei 234 Comuni liguri. Le grandi città si confermano i motori della digitalizzazione. 
Genova e Torino guidano la classifica 2025, con posizionamento invertito rispetto allo scorso anno: il capoluogo ligure conquista il 1° posto grazie alla capacità di intercettare fondi PNRR e all’impegno nella formazione digitale.

In crescita rispetto al 2024 i comuni sopra i 50.000 abitanti (+4%), che registrano un punteggio medio di 97/100, mentre quelli sotto i 5.000 abitanti si fermano a 49/100, confermando una crescente polarizzazione del fenomeno. La dimensione, però, non è tutto: 256 Comuni sotto i 10.000 abitanti  rientrano nel cluster più virtuoso e 28 raggiungono la categoria “eccellente” pur avendo meno di 2.000 abitanti; un segnale che la qualità della governance locale può compensare la minore scala.
Nel ranking attuale, 235 comuni della regione rientrano nel cluster “Eccellente” e altri 240 in quello “Ottimo”, a conferma di un livello di maturità digitale in crescita.

Per quanto riguarda la provincia di Alessandria, le prime a classificarsi nel cluster Eccellente sono Ovada al 21° posto (+17 vs 2024) e Valenza 29° (+12 vs 2024) mentre, pur restando all’interno del medesimo cluster, Casale Monferrato scende al posizione 70° (-51 vs 2024) e Alessandria al 71° (-50 vs 2024).

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

