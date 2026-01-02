Distretti del commercio, Alessandria esclusa dai fondi regionali: la protesta di comuni e commercianti

I comuni di Alessandria, Valenza, Tortona, Novi Ligure, Casale Monferrato, Acqui Terme, Ovada e Serravalle Scrivia, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti della provincia di Alessandria, esprimono il loro profondo stupore per l’esclusione totale dei distretti della provincia dall’assegnazione dei fondi regionali previsti dal bando sui distretti urbani del commercio.

Lo scorso 18 dicembre, infatti, la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti finanziati per i Distretti del Commercio nel triennio 2025–2027, assegnando complessivamente 7.223.561,81 euro. Al bando hanno partecipato 51 Comuni e Unioni di Comuni, ma solo 26 progetti sono risultati finanziabili. Gli altri sono stati esclusi per punteggi insufficienti, a fronte di una disponibilità economica inferiore rispetto alle richieste complessive presentate dagli enti locali.

Alessandria fuori, dunque. Il 22 dicembre è uscito il comunicato congiunto fra Comuni e associazioni di commercianti che vi proponiamo: L’intera provincia di Alessandria, caratterizzata da un vasto e ricco territorio con centri e distretti locali vitali, ha investito negli anni risorse ed idee nelle attività dei Distretti del Commercio. Oggi, però, si trova completamente esclusa e, di fatto, bloccata nel proseguire il lavoro intrapreso negli ultimi 3 anni. Questa situazione rischia di compromettere quanto già realizzato, fatto che non può essere ignorato. È fondamentale che le forze politiche della Regione si attivino per trovare nuovi stanziamenti. È necessario un intervento immediato che permetta alla provincia di Alessandria di vedere i propri distretti finanziati. Questo non solo rappresenterebbe un supporto concreto al nostro territorio, ma sarebbe anche un passo essenziale per evitare l’emarginazione di una provincia che, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di saper investire nel commercio e nello sviluppo locale. Chiediamo pertanto un immediato ripristino di attenzione verso i distretti della provincia di Alessandria, affinché possano continuare a contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della nostra comunità. È tempo di agire con determinazione per garantire un futuro migliore e più inclusivo per tutti.