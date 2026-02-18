IN EVIDENZA

Teatro Sannazaro, Giuli "Assicuro massimo sforzo da parte del Governo"

Feb 18, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà con la collaborazione dei gestori, proprietari del Teatro Sannazaro, le istituzioni locali e nazionali a raggiungere il prima possibile l’obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro senza che la programmazione delle attività del teatro venga meno. Napoli c’è, la Regione c’è e il ministro della Cultura vi assicura il massimo sforzo del governo di Giorgia Meloni e del ministero per questo lavoro di cooperazione e di intervento”. Lo dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, parlando con i giornalisti termine del vertice in Prefettura a Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi attivato a seguito dell’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro.

