Decreto Bollette, Meloni “Impatto rilevante, risparmi per oltre 5 miliardi”

Feb 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati all’inizio: fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. E’ un decreto che avrà un impatto rilevante, che garantirà risparmi e benefici diretti per le famiglie e le imprese nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social sul decreto Bollette.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

