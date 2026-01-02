Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane: le pensioni di gennaio in pagamento da domani, sabato 3, in tutti gli sportelli

DiRaimondo Bovone

Gen 2, 2026 , , , , ,

Poste Italiane comunica che in tutti i 213 uffici postali della provincia di Alessandria le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 135 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle 2 ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Distretti del commercio, Alessandria esclusa dai fondi regionali: la protesta di comuni e commercianti

Gen 2, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 2 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 1, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Salis “Auguro un 2026 in cui Genova sappia rispondere alle aspettative”

Gen 1, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane: le pensioni di gennaio in pagamento da domani, sabato 3, in tutti gli sportelli

Gen 2, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Distretti del commercio, Alessandria esclusa dai fondi regionali: la protesta di comuni e commercianti

Gen 2, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, nel Sichuan attivato importante progetto fotovoltaico ad alta quota

Gen 1, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 2 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 1, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x