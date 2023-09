Sono stati assegnati dalla Regione Piemonte 500.000 euro di contributi

a 12 Comuni e a 2 Unioni Montane per acquistare nuovi scuolabus.

I 14 beneficiari del contributo sono Costa Vescovato, Monleale, Montacuto nell’Alessandrino, Castagnole Lanze, Cellarengo, Costigliole d’Asti, Refrancore, Robella nell’Astigiano, Borgo Ticino, Cureggio nel Novarese, Mathi, Settimo Rottaro nel Torinese, Unione Montana dei Comuni del Monviso e Unione Montana Mombarone.

Le parole

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi: “Come gli anni scorsi abbiamo voluto mantenere il sostegno economico regionale per l’acquisto di scuolabus: un aiuto importante per i Comuni, più che mai consapevoli di quanto siano fondamentali la sicurezza del trasporto e l’attenzione nell’assicurare un servizio all’altezza nei territori, soprattutto per i più piccoli”.