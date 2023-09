Il conto corrente è uno dei prodotti finanziari più diffusi e utilizzati tra la popolazione generale. Pensato per offrire ai consumatori uno strumento in grado di semplificare e ottimizzare la gestione quotidiana del denaro, è disponibile in varie formule, ognuna ideale per soddisfare le esigenze di una ben precisa utenza, dal genitore che desidera aprire un conto corrente per un figlio minorenne al libero professionista che vuole avere a disposizione un conto dedicato alla propria attività.

Chi si appresta ad aprire un nuovo conto corrente, deve domandarsi quale tipo e numero di operazioni ritiene di dover effettuare, e attraverso quali canali intende gestire i propri risparmi. Rispondendo a queste domande, risulterà molto più semplice individuare il prodotto giusto, ossia quello che consentirà di usufruire di tutti i vantaggi di un conto corrente davvero tarato sulle proprie necessità.

Conto corrente: quali servizi mette a disposizione

Il conto corrente è un conto di pagamento sul quale è possibile versare denaro in contanti o tramite assegno, nonché ricevere l’accredito diretto dello stipendio e della pensione, e pagamenti tramite bonifico.

Il denaro depositato può essere utilizzato liberamente e senza vincoli per effettuare pagamenti tramite:

bonifici;

assegni;

carte di debito;

carte di credito.

In più, collegando la propria carta di pagamento a un wallet online, è possibile effettuare pagamenti utilizzando direttamente lo smartphone.

Sul conto possono, inoltre, essere effettuati addebiti diretti, utili per non scordarsi di effettuare pagamenti ricorrenti come possono essere quelli relativi alle utenze domestiche o agli abbonamenti.

L’home banking

Grazie allo sviluppo inarrestabile del web, le banche mettono oggi a disposizione dei propri clienti il cosiddetto home banking, ossia un servizio che consente di gestire e tenere sotto controllo il proprio conto corrente anche a distanza, da computer o dispositivo mobile.

Chi apre un conto corrente online o decide di abbinare al proprio conto tradizione un servizio di internet banking, può verificare saldo e movimenti in ogni momento e ovunque si trovi. Oltre a questo, può effettuare online moltissime operazioni, come inviare bonifici, pagare gli F24 o le bollette e molto altro ancora.

Come scegliere il conto corrente giusto

Nonostante la vasta gamma di offerte disponibili, scegliere il conto giusto è meno difficile di quanto possa sembrare.

Chi non ha particolari esigenze e pensa di utilizzare il conto esclusivamente per ricevere l’accredito dello stipendio e per effettuare pagamenti tramite una carta di debito, effettuare la domiciliazione delle utenze e prelevare contante, può tranquillamente puntare su un conto base, gratuito per chi ha un ISEE inferiore agli 11.600 euro e per chi percepisce trattamenti pensionistici il cui importo lordo non raggiunga i 18.000 euro annui.

L’utente che invece ha bisogno di effettuare ogni mese un elevato numero di bonifici o altre operazioni, può puntare su un conto corrente a pacchetto senza franchigia, il quale, a fronte del pagamento di un canone mensile di importo variabile, consente di effettuare un numero illimitato di operazioni.

Tra questi due estremi si collocano poi i conti a pacchetto con franchigia, che prevedono un numero predeterminato di operazioni incluse nel canone, e quelli a consumo, il cui costo varia in base all’utilizzo effettivo.