Attualità Alessandrina Economia Eventi

Confcommercio Piemonte ha celebrato 80 anni di impegno accanto alle imprese

DiRaimondo Bovone

Nov 6, 2025 , , , , , ,
Il ministro Zangrillo, Giuliano Viglione e Alberto Cirio

Storia, Fiducia, Visione. Sono le tre parole chiave scelte da Confcommercio Piemonte e dalle Ascom piemontesi per festeggiare, lunedì 3 novembre, al Teatro Vittoria di Torino, gli 80 anni della nascita di Confcommercio. Un evento istituzionale molto atteso e sentito, a cui hanno partecipato numerose autorità nazionali e regionali. Accolti dal presidente Confcommercio Piemonte, Giuliano Viglione, sono intervenuti il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’aAssessore al commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino, e il presidente di Confcommercio Nazionale, Carlo Sangalli.

Il presidente di Confcommercio della Provincia di Alessandria, Vittorio Ferrari, ha dichiarato: «Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Piemonte significa rendere omaggio a una storia fatta di imprese, persone, territori e valori condivisi. È un traguardo che testimonia la forza del nostro sistema associativo, capace di evolversi e di restare al fianco degli imprenditori, anche nei momenti più complessi. Oggi più che mai, il commercio, il turismo e i servizi rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità, e la nostra Associazione si impegna ogni giorno, con progettualità a medio e lungo termine e attività concrete, per migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei centri storici e dei centri commerciali naturali della provincia di Alessandria. L’essenza di questa visione è il format “Aperto per Cultura”, che unisce commercio, cultura e promozione del territorio, nell’ottica della rigenerazione urbana, costruendo valore per le nostre imprese e per la comunità locale. Inoltre, lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri Soci, che affrontano con determinazione le sfide del presente, strumenti, visione e rappresentanza, consapevoli di quanto sia importante la valorizzazione delle persone e la capacità di fare sistema».

Vittorio Ferrari

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Coldiretti: i piccioni sono una vera e propria emergenza, in campagna come in città

Nov 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Economia Video

Riciclo e materie prime critiche, un piano da 2,6 miliardi per l’Italia

Nov 5, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Firmato il contratto della scuola, Anief vede un segnale positivo e auspica nuove risorse

Nov 5, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia Eventi

Confcommercio Piemonte ha celebrato 80 anni di impegno accanto alle imprese

Nov 6, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Torino: sequestrati 8,6 kg di cocaina all’aeroporto, arrestato un peruviano

Nov 6, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Coldiretti: i piccioni sono una vera e propria emergenza, in campagna come in città

Nov 6, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: Inter a punteggio pieno, 2-1 sofferto al Kairat

Nov 6, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x