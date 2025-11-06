Confcommercio Piemonte ha celebrato 80 anni di impegno accanto alle imprese

Storia, Fiducia, Visione. Sono le tre parole chiave scelte da Confcommercio Piemonte e dalle Ascom piemontesi per festeggiare, lunedì 3 novembre, al Teatro Vittoria di Torino, gli 80 anni della nascita di Confcommercio. Un evento istituzionale molto atteso e sentito, a cui hanno partecipato numerose autorità nazionali e regionali. Accolti dal presidente Confcommercio Piemonte, Giuliano Viglione, sono intervenuti il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’aAssessore al commercio della Città di Torino, Paolo Chiavarino, e il presidente di Confcommercio Nazionale, Carlo Sangalli.

Il presidente di Confcommercio della Provincia di Alessandria, Vittorio Ferrari, ha dichiarato: «Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Piemonte significa rendere omaggio a una storia fatta di imprese, persone, territori e valori condivisi. È un traguardo che testimonia la forza del nostro sistema associativo, capace di evolversi e di restare al fianco degli imprenditori, anche nei momenti più complessi. Oggi più che mai, il commercio, il turismo e i servizi rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità, e la nostra Associazione si impegna ogni giorno, con progettualità a medio e lungo termine e attività concrete, per migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei centri storici e dei centri commerciali naturali della provincia di Alessandria. L’essenza di questa visione è il format “Aperto per Cultura”, che unisce commercio, cultura e promozione del territorio, nell’ottica della rigenerazione urbana, costruendo valore per le nostre imprese e per la comunità locale. Inoltre, lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri Soci, che affrontano con determinazione le sfide del presente, strumenti, visione e rappresentanza, consapevoli di quanto sia importante la valorizzazione delle persone e la capacità di fare sistema».

Vittorio Ferrari