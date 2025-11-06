‘Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema’ ha chiuso con numeri da record la seconda edizione

Con il grandioso concerto di sabato 1° novembre “Ad mortem festinamus”, che ha visto il cantautore Vinicio Capossela calcare il palco del Teatro Alessandrino, si è conclusa la 2^ edizione di “Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema”, rassegna svoltasi in città dal 27 settembre al 1° novembre. Un evento che, dopo il successo dell’esordio, ha saputo crescere e arricchirsi non solo di ospiti, ma anche di argomenti trattati. Complessivamente sono stati 106 gli eventi, per un totale di oltre 150 ospiti in 35 diverse location, capaci di richiamare oltre 10.000 presenze nel corso dell’intero palinsesto. Un trend positivo che si riflette anche sui canali social dell’evento, i cui contenuti hanno registrato 1.2 milioni di visualizzazioni e 186.000 interazioni, oltre a 200 articoli dedicati alla rassegna sulla stampa locale e nazionale.

”Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema”, ideato da Luca Ribuoli, che ha curato la direzione artistica insieme a Roberto Lasagna, ha potuto contare sulla gestione progettuale dell’Associazione Cultura e Sviluppo. E proprio Ribuoli spiega l’evento: “Con Roberto Lasagna ci siamo imbarcati in questa avventura lunga più di un mese, raddoppiando l’offerta dello scorso anno con un solo obiettivo: vedere Alessandria partecipare attorno alla cultura. Sentire così tante persone (collaboratori, volontari, partner, spettatori) credere in questo progetto e sostenerlo con passione, a ritmi intensi, mi ha confermato che Alessandria ha fame: fame di cinema, di incontri, di pensiero. Il nostro impegno è stato duplice: da un lato diffondere il festival in modo capillare, raggiungendo ogni angolo della città; dall’altro intrecciare temi e linguaggi diversi, dalla disabilità all’intelligenza artificiale, dalla violenza di genere alla guerra e alle migrazioni, per restituire un’immagine viva e plurale della comunità”.