CIA Alessandria e CIA Asti hanno approvato la fusione col parere unanime dei soci

Come fu anticipato nella conferenza stampa pre-natalizia, la fusione diventerà realtà, dando vita nel 2025 a ‘Cia Alessandria-Asti’. Nelle due assemblee consecutive, svolte venerdì scorso nella sede di Castelnuovo Calcea, si è votato sul progetto di incorporazione delle 2 Cia provinciali e i soci hanno espresso parere favorevole all’unanimità. Si ufficializza così il prossimo passo verso la fusione in “Cia Alessandria-Asti”, che vedrà l’atto costitutivo in una assemblea dedicata, il prossimo 3 febbraio, in sala Giunta della Provincia di Asti, convocata per eleggere organi dirigenti e nuova giunta.

LE PAROLE – Così Daniela Ferrando, presidente Cia Alessandria: “Ringrazio i soci che hanno compreso e sostenuto questo progetto per la crescita di Cia e dell’agricoltura del territorio. Il riconoscimento va anche alla Direzione e all’Amministrazione delle due province per l’importante e complesso lavoro svolto durante il 2024 per arrivare a questa unione”.

Così Marco Capra, presidente Cia Asti: “Questa unione porta a migliorare i servizi per i soci e a un efficientamento delle risorse per l’Organizzazione. Il percorso quindi procede per definire un nuovo assetto”.

La votazione dei soci Cia