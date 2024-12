Patronato ACLI: chiarimenti sulle maggiorazioni del Congedo Parentale

La maggiorazione del Congedo Parentale è un supporto per le famiglie lavoratrici perché si offre ai genitori la possibilità di godere di un’indennità più consistente durante i periodi di Congedo, favorendo così un migliore equilibrio tra vita lavorativa e famiglia.

Per il 2024 i lavoratori hanno diritto a 2 mesi di Congedo retribuito con l’80% dello stipendio e i restanti mesi al 30%. Un sostegno per le famiglie che affrontano le spese e le sfide legate alla cura dei

bambini durante i primi anni di vita.

Per il 2025 l’indennità subirà una modifica, prevedendo un mese all’80%, uno al 60% e i restanti mesi al 30%. L’aumento dell’indennità è concesso solo se il Congedo Parentale viene utilizzato entro i 6 anni di vita del figlio/a o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Inoltre, è necessario che almeno un giorno di Congedo venga fruito nel corso del 2024 per poter beneficiare di tale maggiorazione.



Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:



Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04