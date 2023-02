Cia Alessandria a Roma per “Agricolture al Centro”

Una delegazione Cia Alessandria si è recata a Roma settimana scorsa per partecipare alla IX Conferenza Economica “Agricolture al Centro”, organizzata da Cia nazionale, con oltre 600 ospiti da tutta Italia a Palazzo dei Congressi e l’intervento di Ministri e istituzioni, tra cui Francesco Lollobrigida, Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Maurizio Leo.

A rappresentare il territorio c’erano (foto): la presidente Cia Alessandria Daniela Ferrando e il suo vice Massimo Ponta, il direttore Paolo Viarenghi, i soci Gabriele Gaggino e Davide Sartirana, insieme al presidente Cia Piemonte Gabriele Carenini e delegazioni delle province del Piemonte.

Gli obiettivi

Rilanciare la centralità economica, ambientale e sociale delle tante agricolture diffuse sui territori. Ecco alcuni punti presentati da Cia alle istituzioni: legge sul giusto prezzo agricolo lungo la filiera, piano di insediamento abitativo nelle aree rurali, sperimentazione in campo aperto delle nuove tecniche genomiche, ora di educazione alimentare a scuola.

Le priorità

Gli 8 miliardi del PNRR riservati al comparto; logistica e trasporti per connettere aree e mercati; agroenergie per ridurre la dipendenza dall’estero e incentivare la transizione green; cultura del Made in Italy per difendere la qualità e la tipicità dell’agroalimentare tricolore contro falsi, etichette fuorvianti e cibo sintetico.

I canali Cia Alessandria

È stata dedicata un’edizione speciale del TG-web SoCial News, online sui canali di informazione dell’Organizzazione provinciale (ciaal.it, Facebook, Instagram, Telefram, YouTube, Linkedin), dove si trova anche il dettaglio dei documenti illustrati nella Conferenza Economica.