UNCEM: favorevole alla cessione dei crediti di imposta alle Regioni per sbloccare i bonus edilizi

Uncem considera positivo l’impegno delle Regioni per sbloccare i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi. Dopo la Provincia di Treviso, si sono mossi Calabria, Sardegna, Piemonte e altre seguiranno il percorso. Si tratta di operazioni finanziare, importantissime a nostro giudizio per imprese e cittadini, per comprare crediti di imposta derivanti da Superbonus ed altri bonus edilizi, da utilizzare in compensazione diretta con lo Stato dei propri oneri fiscali, nel corso dei prossimi anni.

Uncem auspica che gli Istituti di credito e Poste Italiane possano sbloccare la cessione dei crediti, così da allineare i percorsi finanziari e dare pieno respiro ai committenti dei lavori.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

