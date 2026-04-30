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Carburanti, Meloni: “Taglio delle accise prorogato per 3 settimane”

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Apr 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei Ministri ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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