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Musica: il 1° album di Mediterraneo è “Nel mare di questo rumore”. In radio il singolo “messIA”

DiRaimondo Bovone

Mag 1, 2026 , , , , , ,

C’è un momento in cui il rumore diventa troppo. Troppi stimoli, troppe parole, troppe risposte immediate, troppe guerre. È da questo punto che nasce “Nel mare di questo rumore”, un progetto già disponibile online e composto da 9 brani, 8 già pubblicati come singoli e una traccia inedita, “messIA”, che rappresenta il cuore concettuale del disco.“
“Nel mare di questo rumore” è un viaggio emotivo dentro la contemporaneità: un tempo in cui siamo costantemente connessi, ma spesso distanti da ciò che sentiamo davvero. Il Mediterraneo evocato nel progetto non è solo un luogo geografico, ma uno stato dell’anima: luce, pelle, vento, orizzonti aperti, umanità.La traccia inedita “messIA”, cantata da Vale Cmq, mette in scena un dialogo con un’intelligenza artificiale. Un confronto che parte dalla curiosità, passa attraverso la fascinazione e arriva alla consapevolezza: le risposte possono essere perfette, ma non vibrano. Non emozionano. Non scaldano. E allora serve scegliere il sole invece dello schermo. La pelle invece della tastiera. La vita invece dell’algoritmo. Partecipano al progetto Mediterraneo: Roberta Giallo, Gerolamo Sacco, Malavoglia, Giolero, Aurora Convertini, Marco Gatti, Lorenzo Minarini, Vale Cmq, Malecherifarei.
L’album è pubblicato dall’etichetta discografica Miraloop con la produzione di Gerolamo Sacco (copertina di Niccolò Sacco).

Multilink: https://pirames.lnk.to/NelMareDiQuestoRumore

BIOGRAFIA – Mediterraneo è il progetto discografico di Paolo Bonazza, un luogo di interazioni e relazioni artistiche che, come il mar Mediterraneo, abbraccia Nord e Sud. I protagonisti dell’azione creativa sono la melodia, il ritmo e soprattutto il testo, la poesia in una canzone. Per ogni brano, l’autore sceglie con cura gli interpreti che percepisce essere più adatti a esprimere le giuste emozioni.
BIOGRAFIA – Vale Cmq, pseudonimo di Valentina Coluccelli (Milano, classe 2007), è una cantante e studiosa di canto da diversi anni. Trasferitasi a Bologna nel 2015, ha ripreso in mano la sua passione per la musica che aveva sin da bambina. Ha partecipato a molti concorsi, in Italia e all’estero. Partecipa come interprete al progetto discografico Mediterraneo per i brani “Ciao Michele” e “messIA”.

INSTAGRAM – Mediterraneo: https://www.instagram.com/mediterraneo.officialhttps://www.instagram.com/miraloop
Vale Cmq: https://www.instagram.com/valecmq

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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