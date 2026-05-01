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Musica: è uscito il singolo ‘Nonostante tutto’ di PeTr3SKU feat. Thomas

DiRaimondo Bovone

Mag 1, 2026 , , , ,

Videoclip ufficiale: https://youtu.be/D3On-AgdPQM

E’ disponibile su tutti i digital store “Nonostante Tutto”, il nuovo singolo che segna la prima collaborazione tra PeTr3SKU e Thomas. Un featuring intenso e autentico, nato da una visione artistica condivisa e dalla volontà di far dialogare due identità musicali diverse ma profondamente complementari. La discografica e manager Maria Totaro ha voluto fortemente questo incontro, dando vita a un brano che racconta legami profondi, fragili e allo stesso tempo resistenti: rapporti capaci di sopravvivere al tempo, alle distanze e ai cambiamenti.

“Nonostante Tutto” (scritta da Anthony e Vittorio Conte) è una ballad pop-indie intima e cinematografica, costruita su immagini quotidiane e atmosfere domestiche, attraversata da una malinconia luminosa. Il brano racconta l’amore nella sua forma più reale e sincera: quello che resta, che resiste, che continua a esistere nonostante tutto. Un crescendo emotivo naturale accompagna l’ascoltatore tra nostalgia, vulnerabilità e promesse silenziose, rendendo il pezzo immediato ma allo stesso tempo profondo.
La canzone è prodotta da Vittorio Conte per DMB Production & MMLine Production Records (distribuzione ADA Music/Warner)

GLI ARTISTI – PeTr3SKU, seguito dal suo team di produzione da oltre 3 anni, incontra artisticamente Thomas, artista firmato giovanissimo da MMLine Production Records all’età di soli 14 anni. A 16 anni Thomas entra nel programma Amici 17 di Maria De Filippi, all’interno dello stesso team di produzione e sotto la stessa label di PeTr3SKU. Dopo l’esperienza televisiva, Thomas conquista il pubblico e il mercato discografico, ottenendo due dischi d’oro e affermandosi come una delle voci più riconoscibili e apprezzate della sua generazione.

SOCIAL – https://www.instagram.com/petr3sku

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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