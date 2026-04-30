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Piano Casa, Meloni: “Recupero di 60.000 alloggi popolari”

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Apr 30, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il Piano Casa prevede tra l’altro “interventi straordinari per il recupero e la manutenzione del patrimonio già esistente di edilizia residenziale pubblica, l’obiettivo che ci diamo è quello di rendere disponibili 60.000 alloggi che oggi non si possono assegnare, per questo prevediamo un miliardo 700 milioni, più 4,8 miliardi che sono stanziati per la rigenerazione urbana, dopo di che immaginiamo la nomina di un commissario straordinario, e una serie di meccanismi per quanto riguarda la casa a riscatto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.sat/azn
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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