Attualità Costume & Società Eventi

Musica: è uscito il 24 aprile ‘Madame’, nuovo singolo della cantautrice BeaMakk

DiRaimondo Bovone

Mag 1, 2026 , , , ,

Madame” è il nuovo singolo della cantautrice BeaMakk, dopo gli ottimi riscontri dei brani “You drive me crazy”, “Nel Blu” e “Io e Te Io e Te Io e Te”, quest’ultimo uscito a febbraio 2026 e forte di oltre 1.300.000 ascolti radiofonici (dati Earone). Il nuovo brano, pubblicato dall’etichetta Lungomare srl in collaborazione con Musica e Rivoluzione S.a.s. e distribuito da Pirames International, è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali da venerdì 24 aprile al seguente link https://pirames.lnk.to/Madame
LE PAROLE – Così BeaMakk definisce il suo brano: “Lussuria, egoismo, foga, apatia. ‘Madame’ è questo e tutto ciò che vorrete, è un brano che parla di amori passati, forse nemmeno mai nati”.

BIOGRAFIA – BeaMakkclasse 2003, al secolo Beatrice Macconi, è una cantautrice e attrice nata a Como e trasferita a Milano. Formata tra il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Europea della Musica a Erba e il Centro Sperimentale di Cinematografia a Milano, nel 2020 BeaMakk inizia a pubblicare video comici e di canto su TikTok arrivando nel 2025 a contare quasi 1.250.000 seguaci fra TikTokInstagram e YouTube.
La sua musica è spontanea, solare e piena di vita. A settembre 2025, presso il celebre Teatro Ariston di Sanremo, BeaMakk ha presentato la finale della 38^ edizione del Festival di Sanremo Rock & Trend.
Da marzo 2026 BeaMakk è ospite, in alcune serate e nei locali più frequentati d’Italia, del format di successo “Tremenda”.

CREDITI DEL BRANO – Autori: BeaMakk; Compositori: BeaMakk- Valerio Calisse; Producer: Marco Lecci- Massimo Calabrese; Arrangiamenti e Realizzazione: Valerio Calisse con Massimo Calabrese & Marco Lecci; Sound & Mastering Engine: Carmine Simeone; Tastiere e cori: Valerio Calisse; Basso, Chitarra acustica e cori: Massimo Calabrese; Casa Discografica: Lungomare; Edizioni: Lungomare S.r.l. / Musica e Rivoluzione sas

CANALI UFFICIALI BEAMAKK – Instagram: bea.makk – TikTok: beatrice.macconi – YouTube: youtube.com/beatrice.macconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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