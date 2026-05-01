Musica: uscito da una settimana ‘Siamo in tempo’, il nuovo singolo della band Deshedus

“SIAMO IN TEMPO” è il nuovo singolo dei Deshedus ed è disponibile da venerdì 24 Aprile sulle principali piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/SiamoInTempo

La band romana Deshedus torna con il progressive rock, dopo il successo del brano “ROMA” pubblicato lo scorso novembre. I testi, moderni e accattivanti, portano alla riflessione delle tematiche sociali, creando atmosfere rock su un tappeto di suoni progressive.

LE PAROLE – La band racconta così il nuovo brano: ”Siamo in tempo è liberazione, voglia di cambiamento nel positivo dell’ animo umano. Prendere il coraggio di viversi il momento, liberarsi dal peso del passato e dall’ansia del domani, una carezza che rassicura il cuore: non è tardi, non è finita. Tutti, insieme, possiamo ancora cambiare le cose, cambiare questo mondo marcio e disumanizzato, siamo in tempo”.

I Deshedus

BIOGRAFIA – Il progetto Deshedus nasce nell’autunno 2018 sotto la guida del frontman Alessio Mieli e la produzione artistica di Mauro Paoluzzi, con un sound ispirato al progressive rock, arricchito da un linguaggio moderno e sensibile alle tematiche sociali. Tre dei quattro membri — Salvatore Anzalone, Luca Rubbè e Matteo Passarini — provengono da Aprilia, mentre Alessio Mieli è originario di Mentana. Nel 2024 vincono il contest Zocca – Paese della Musica, ottenendo l’apertura del concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Siro di Milano.

Nel 2025 vennero selezionati tra i 100 finalisti di Musicultura, ricevendo grande supporto da parte del pubblico nella fase di voto online sul sito ufficiale del festival. Sempre nel 2025 organizzarono con successo l’evento Aprilia Rock Aid, contest musicale solidale con numerosi artisti emergenti.

Nel giugno 2025 si aggiudicarono per la 2^ volta la vittoria al contest Zocca – Paese della Musica, conquistando di nuovo l’apertura del concerto di Vasco Ross del 21 giugno 2025 allo Stadio di Messina.

Presentato il brano “ROMA” nella trasmissione “Nuovo Roxy Bar” di Red Ronnie, suonarono live al Teatro Marrucino di Chieti nel dicembre scorso e il 10 maggio saranno al Weisse Pub di Aprilia.

CREDITI DEL BRANO – Autore: Alberto Salerno; Compositore: Mauro Paoluzzi; Producer: Mauro Paoluzzi; Mixing e Mastering Engineer: Steve Lyon; Edizioni: Lungomare S.r.l..

CANALI UFFICIALI DESHEDUS – Instagram instagram.com/deshedus – Facebook: facebook.com/deshedus – YouTube: www.youtube.com/@deshedus – Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/1GCXkoLBpjZwRkbVxEIsLw