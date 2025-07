Beni durevoli: in provincia di Alessandria, nel 2024, spesi in media 3.509 euro a famiglia

Il mercato dei beni durevoli (elettrodomestici, mobili, veicoli, elettronica, attrezzature) in Piemonte, nel 2024, ha raggiunto i 6,74 miliardi di euro di spesa complessiva, con un +3,6% sull’anno precedente, 17° posto fra le 20 regioni dello Stivale. Secondo i dati dell’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla 31^ edizione, il ritmo di crescita è più lento sia rispetto al +4,5% della media nazionale che rispetto a quella del Nord Ovest.

Nel 2024 una famiglia piemontese ha destinato in media 3.334 euro per gli acquisti di beni durevoli (+3,5% sul ’23), valore superiore di quasi 390 euro alla media italiana (2.946 euro). A livello provinciale Alessandria è la 3^ provincia in Piemonte per volume degli acquisti in durevoli nel 2024: 695 milioni di euro, +5,4% (32° miglior dato fra le 107 province italiane) rispetto ai 660 milioni del 2023.



Gli alessandrini hanno speso mediamente 3.509 euro (+5,2%), 3° posto in Piemonte. Per le auto usate (+12,3%) sono stati spesi 226 milioni di euro, quasi 50 in più rispetto alle nuove (177, +7,8% sull’anno prima). Accelerano anche i motocicli, toccando i 22 milioni di euro con un’espansione del +8,5%. Nel mondo della casa il settore che guida gli acquisti è quello dei mobili con 148 milioni di euro (-1,4%) seguito dalla telefonia con 53 milioni (-3%) e dagli elettrodomestici con 42 milioni (in positivo del +2,5%). Ad Alessandria, infine, si è acquistato meno rispetto al 2023 anche in information technology (-3,2%, flessione più larga in regione, per 16 milioni) e in elettronica di consumo (-5,5% per 10 milioni).