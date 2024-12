Assemblea nazionale Cia: agricoltura al bivio, più valore a chi produce

C’era anche una delegazione di agricoltori e funzionari Cia Alessandria all’Assemblea annuale di fine novembre a Roma, sotto lo slogan “Agricoltura al bivio: più valore a chi produce”. Il presidente Cia Cristiano Fini ha consegnato al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, presente all’evento, un documento di sintesi e richieste, elaborato insieme ai territori. Eccole.

ACQUA – messa in sicurezza delle zone a più alto rischio, piano nazionale per i grandi invasi, riutilizzo di acque reflue e depurate, legge contro il consumo di suolo agricolo, incentivare la manutenzione del territorio svolta dagli agricoltori.

AREE INTERNE- rafforzamento del sistema infrastrutturale (strade, scuole, presidi sanitari, digitalizzazione, luoghi di cultura), fiscalità agevolata, riconoscimento dell’agricoltura familiare.

VALORE FILIERA – politiche per la trasparenza di rapporti commerciali con equilibrio dei prezzi, incentivi fiscali per l’aggregazione, Osservatorio Ue su costi, prezzi e marginalità.

RICERCA E INNOVAZIONE – piano nazionale per impiantare specie resistenti alle malattie e più tolleranti ai cambiamenti climatici.

FAUNA SELVATICA – piani di controllo numerico per ridurre la densità dei selvatici, superamento del regime ‘de minimis’, rafforzamento dell’autodifesa degli agricoltori.

LAVORO AGRICOLO – adozione ticket per la manodopera agricola, sgravio contributivo per gli under 40.

BILANCIO UE – istituzione di un fondo per la transizione verde, separato dal Pac.

PAC DEL FUTURO – flessibilità nelle situazioni di crisi e attenzione al reddito agricolo, inclusi gli interventi per la gestione del rischio.

POLITICHE COMMERCIALI – regole comuni sul commercio per tutelare il prodotto italiano ed europeo.

Approfondimenti, dettagli e video sul sito ciaal.it.