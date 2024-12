Dopo il Giro e il Tour, in Piemonte ecco 4 tappe della Vuelta: parte il 23 agosto, grande ritorno economico

Dopo Lisbona 1997, Assen 2009, Nîmes 2017, Utrecht 2022 e ancora Lisbona 2024, il prossimo 23 agosto 2025 la Vuelta (Giro di Spagna) partirà da Torino, già teatro quest’anno dell’avvio del Giro d’Italia. La Vuelta 25 entra nel parterre dei grandi eventi sportivi internazionali in Piemonte e si unisce alle competizioni ospitate nel 2024: la Frecciarossa Final Eight di basket, il Fencing Grand Prix Trofeo Inalpi di scherma, le Final Six di ginnastica ritmica, il Giro d’Italia, il Tour de France, le Nitto ATP Finals di tennis e Italia-Nuova Zelanda di rugby.

La tappa inaugurale partirà da Torino-Venaria Reale, passerà per Torino, con il “Km 0”, e si dirigerà a Novara su un percorso di 183 chilometri. La seconda inizierà ad Alba (Cn) e finirà 157 chilometri dopo a Limone Piemonte (Cn), segnando il primo arrivo in vetta della corsa. La terza si svolgerà da San Maurizio Canavese (To) a Ceres (To), per 139 chilometri. La quarta e ultima tappa italiana, con arrivo in Francia, partirà da Susa (To).

La Vuelta a España dura 3 settimane nel periodo agosto-settembre ed è seguita da circa 200 TV al mondo con oltre 15.000 ore prodotte in tutti i Paesi. In Spagna l’audience media è pari a 1.300.000 spettatori giornalieri. Inoltre, il sito internet della Vuelta registra oltre 18 milioni di contatti annui e sui social media raggiunge quasi 13milioni di visualizzazioni con oltre 2milioni di follower.

In Piemonte l’impatto economico netto delle grandi partenze di Giro d’Italia e Tour de France 2024 è stato di 84.500.000 euro. Ovvero, ogni euro investito ne ha generati circa 8.

LE PAROLE – Così il presidente della Regione Cirio e l’assessore allo Sport Marina Chiarelli: “Il Piemonte è l’unica regione italiana a ospitare le grandi partenze delle 3 più importanti corse mondiali a tappe. Dopo Giro e Tour, il prossimo anno sarà la Vuelta a pedalare sul nostro territorio. La partenza della gara spagnola conferma la vocazione della regione a ospitare grandi eventi sportivi internazionali, rilanciandola ancora sulla ribalta mondiale”.