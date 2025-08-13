Carburanti, prezzi ai minimi dall’estate 2021





ROMA (ITALPRESS) – Sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti lungo la rete distributiva italiana. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella settimana di Ferragosto si registrano nuovi ribassi, con valori in calo di 0,3 centesimi al litro per la benzina e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio. Sempre secondo il Mimit i prezzi alla pompa risultano essere – sia per la benzina che per il gasolio – ai livelli più bassi dal 2021, prima della guerra della Russia in Ucraina. Un trend che si conferma anche da inizio anno, con l’eccezione della parentesi di metà giugno dovuta al conflitto in Medioriente.

sat/azn