Economia Video

Carburanti, prezzi ai minimi dall’estate 2021

Di

Ago 13, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Sulla scia dell’andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti lungo la rete distributiva italiana. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella settimana di Ferragosto si registrano nuovi ribassi, con valori in calo di 0,3 centesimi al litro per la benzina e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio. Sempre secondo il Mimit i prezzi alla pompa risultano essere – sia per la benzina che per il gasolio – ai livelli più bassi dal 2021, prima della guerra della Russia in Ucraina. Un trend che si conferma anche da inizio anno, con l’eccezione della parentesi di metà giugno dovuta al conflitto in Medioriente.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Emergenza incendi in Spagna, 2 vittime e migliaia di persone evacuate

Ago 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Naufragio a Lampedusa, 56 superstiti accolti dalla Croce Rossa

Ago 13, 2025
Cucina Economia Video

L’olio d’oliva protagonista sui mercati esteri

Ago 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Per prima cosa cessate il fuoco”

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Merz “No a modifica confini con la forza in Ucraina”

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano l’accordo di media partnership

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Naufragio Lampedusa, Piantedosi “Urgente prevenire i viaggi in mare”

Ago 13, 2025