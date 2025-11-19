Assegno unico: 14,7 miliardi di euro alle famiglie nei primi 9 mesi del 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi 9 mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie 14,7 miliardi di euro con l’assegno unico universale, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. Lo rende noto l’Inps. In totale sono oltre 6,2 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9,8 milioni di figli. L’importo medio per figlio a settembre 2025, comprese le maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima, a 224 euro per la classe di ISEE minima. L’Assegno Unico e Universale è una misura di sostegno economico alle famiglie introdotta dal 1° marzo 2022 e attribuita per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età, e senza limiti di età per i figli disabili.

