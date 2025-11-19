Cucina Economia Video

Vino, si rafforza l'asse Italia-Francia-Spagna

Nov 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Si rafforza l’asse del vino tra Italia, Francia e Spagna che hanno riunito a Roma i rappresentanti della filiera per definire una strategia unitaria a difesa del settore.
È emersa la preoccupazione del mondo produttivo rispetto alla situazione di incertezza del mercato, una situazione che merita la dovuta attenzione da parte delle istituzioni, sia a livello europeo, sia nazionale.
La compagine produttiva, al fine di reagire ai cambiamenti climatici e rispondere alle nuove preferenze dei consumatori, ha chiesto di dare seguito a quanto previsto nelle raccomandazioni del Gruppo di Alto livello, ossia che la normativa venga adattata per accogliere e dare spazio a nuovi prodotti, come i vini dealcolati, nonché a quelle produzioni sostenibili a bassa gradazione alcolica.
La discussione sul pacchetto vino, frutto di un lungo e proficuo lavoro che ha visto compatti i tre Paesi, ha confermato come questo strumento potrà essere una importante opportunità per sostenere le imprese vitivinicole e aiutarle a far fronte alle criticità quali i cambiamenti climatici, il cambiamento dei consumi e del mercato.
