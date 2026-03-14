Referendum, Varchi “Vincerà il Sì, riforma restituirà rispetto a magistratura”





PALERMO (ITALPRESS) – “Vincerà il sì, manca l’ultima settimana, una campagna elettorale incessante, una campagna elettorale che ci ha visti impegnati nelle strade, nelle piazze, in ogni momento di aggregazione per spiegare agli italiani il senso più profondo di questa riforma, lontano dalle fake news, sui punti cardine, quindi separazione delle carriere, doppio CSM, alta corte disciplinare per evitare una giustizia domestica forse un po’ troppo clemente, e il sorteggio: il punto principale, non a caso quello che sta suscitando più proteste da parte della magistratura organizzata in correnti, perché sono proprio quelle che con il sorteggio spariranno o comunque non avranno più la funzione di lottizzazione che hanno avuto finora”. Così Carolina Varchi, deputata alla Camera per Fratelli d’Italia, a margine di un incontro sulla riforma costituzionale della giustizia, a Palermo. “Se ci preoccupa una rimonta del no? No, devo dire che parlando con tantissimi cittadini non l’abbiamo percepita questa rimonta – ha aggiunto Varchi -. L’opposizione sostiene che questa riforma indebolisca la magistratura? Al contrario questa è una riforma che accrescerà la credibilità della magistratura che è stata purtroppo minata nel profondo con alcuni scandali che non hanno trovato da parte della magistratura quella reazione che ci si aspettava, che gli italiani si aspettavano. Questa riforma contribuirà a restituire alla magistratura, nei cui confronti noi abbiamo grande fiducia, grande rispetto e grande ammirazione, tutta la credibilità che serve affinché gli italiani possano riprendere ad avere fiducia nella giustizia”. xd6/vbo/mca1