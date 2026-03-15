TOP NEWS

Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

Di

Mar 15, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perchè votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando un video del costituzionalista Stefano Ceccanti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Iran, Schlein “Governo dica no a eventuale richiesta Usa su basi”

Mar 15, 2026
TOP NEWS

La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto, decide Boga

Mar 15, 2026
TOP NEWS

Nordio “Dibattito sul referendum sia sui contenuti”

Mar 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iran, Schlein “Governo dica no a eventuale richiesta Usa su basi”

Mar 15, 2026
TOP NEWS

La Juve vince a Udine e si porta al quarto posto, decide Boga

Mar 15, 2026
TOP NEWS

Referendum, Meloni “Andare oltre appartenenze politiche”

Mar 15, 2026
TOP NEWS

Nordio “Dibattito sul referendum sia sui contenuti”

Mar 15, 2026