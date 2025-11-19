Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Collaborazione rafforzata tra Italia e Albania per promuovere un modello di turismo sostenibile: è questo il fulcro dell’accordo firmato a Roma dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e dal collega albanese Blendi Gonxhja. L’intesa si inserisce nel quadro della cooperazione strategica definita dal protocollo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier Edi Rama, che individua il “turismo sostenibile e diversificato” come uno degli assi prioritari di collaborazione. L’accordo punta a sviluppare il potenziale turistico dei due Paesi lungo tutto l’arco dell’anno, favorendo la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale, dei territori rurali e delle pratiche agrituristiche. Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di modelli capaci di coniugare tutela ambientale, crescita economica e qualità dell’accoglienza. Nel confronto, i due ministri hanno inoltre sottolineato il ruolo strategico delle destinazioni dell’area Adriatico-Ionica e Balcanica, ribadendo la necessità di iniziative condivise. Al centro del dialogo anche i prossimi passi operativi legati alle proposte emerse nel Forum sul Turismo Italia-Balcani dello scorso luglio, con l’obiettivo di consolidare una rete regionale più competitiva e sostenibile.

