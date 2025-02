Agricoltura biologica: crescono aziende e consumi sostenibili

Secondo un’indagine Nomisma, nel 2024 il ‘biologico’ ha registrato un’ulteriore crescita dell’interesse da parte dei consumatori italiani. Il 93% della popolazione tra i 18 e i 65 anni (24 milioni di famiglie) ha acquistato almeno 1 prodotto alimentare biologico nell’intero anno. Il metodo di produzione biologico viene apprezzato per tutela e salvaguardia del suolo (79%), qualità e tracciabilità (76%), assenza di prodotti di sintesi (73%). Questi elementi si traducono in valore aggiunto percepito in termini di sicurezza per la salute (19%), trasparenza dei processi produttivi (19%) e migliori proprietà nutrizionali (14%).

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “Un dato impressionante, se confrontato con il 50% rilevato nel 2012. Il ‘biologico’ continua a godere di un posizionamento privilegiato nella mente di chi fa la spesa. Secondo i dati, l’82% dei consumatori associa il ‘marchio bio’ a una produzione sostenibile dal punto di vista ambientale, con l’esclusione della chimica di sintesi”.

L’Italia è 4^ a livello mondiale per consumi di prodotti biologici e presenta margini di miglioramento rispetto ad altri Paesi europei: l’importo pro capite è a 67 euro, solo il 3% della spesa alimentare nella grande distribuzione. In provincia di Alessandria, tra produttori e trasformatori, gli operatori biologici certificati sono circa 400, per un totale di oltre 3.700 ettari. Ma bisogna mantenere alta l’attenzione sulle procedure per il marchio ‘bio Made in Italy’, per salvaguardare le aziende agricole dalla concorrenza sleale.

LE PAROLE – Così specifica il direttore Roberto Bianco: “Il contrassegno identificherà il vero prodotto italiano da agricoltura biologica 100%, un passo importante che accoglie le richieste di Coldiretti. Il ‘biologico’ dimostra di essere una risposta alle sfide per una maggiore sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ma bisogna legarlo al territorio di produzione, affrontando un processo di evoluzione nel sistema di certificazione, che fa da garanzia del prodotto”.

