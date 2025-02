ACLI: pensione di reversibilità e riduzioni

Se si svolge un’attività lavorativa o si possiedono altri redditi, si potrebbero subire riduzioni della Pensione di Reversibilità. La pensione ai superstiti è di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto, ma in presenza di determinati redditi personali, la quota di prestazione erogata dall’INPS si riduce di una percentuale tanto più elevata quanto maggiore è il reddito.

Ci sono però delle eccezioni, ovvero delle situazioni in cui la Pensione di Reversibilità non viene decurtata né adeguata, di anno in anno, ai nuovi limiti reddituali: in presenza di figli fino a 21 anni (o fino a 26 anni se studenti) o inabili nel nucleo familiare; quando la stessa, se ridotta per effetto dei nuovi limiti, mette il beneficiario superstite nella situazione di avere complessivamente meno denaro rispetto a prima della morte del coniuge. I redditi da valutare per la riduzione dell’importo della Pensione sono tutti i redditi

assoggettabili all’IRPEF.

