La strada da percorrere in agricoltura Coldiretti l’ha segnata:

digitalizzazione, energia, innovazione. Droni e sensori sono già realtà.

Gli strumenti

Riguardano la mappatura e il monitoraggio da remoto dei terreni, l’analisi dei fattori ambientali e geologici, il monitoraggio di macchine e attrezzature e la gestione e organizzazione delle risorse idriche, con ricadute importanti anche per l’agricoltura eroica o delle aree interne.

I dati

A livello nazionale sono quasi 1.000.000 gli ettari serviti dall’agricoltura di precisione ed è possibile triplicare nei prossimi due anni puntando a quota 3 milioni di ettari. In altri Paesi queste tecnologie sono consolidate, ma riguardano le grandi realtà produttive; la scommessa di Coldiretti è di estendere la loro applicazione anche alle piccole aziende.

Demetra

L’evoluzione del lavoro nei campi ha portato alla creazione di Demetra, 1° sistema integrato per la gestione on-line dell’azienda agricola, con lettura in tempo reale dello stato di salute delle coltivazioni. Con Demetra si accede alle mappe delle singole colture, con previsioni meteo sempre aggiornate e immagini satellitari con vari indici di vigoria.

La app avvisa, inoltre, se le colture possono andare in stress idrico o se c’è rischio gelata: un aiuto importante visto il moltiplicarsi degli eventi estremi.

I commenti

Il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco ha spiegato: “L’irrigazione può fare la differenza, consentendo di triplicare le rese in campo. Diventa strategica la gestione dell’acqua, sia per la disponibilità che per l’utilizzo anti-spreco, controllando tutto dagli smartphone. Servirà a difendere e valorizzare la bio-diversità delle nostre campagne, garantendo nuove possibilità di crescita e sviluppo”.

Il direttore Roberto Bianco snocciola i dati degli ultimi 2 anni: “La digitalizzazione è quadruplicata: si è spinto molto su meccanizzazione e semine, mentre resta indietro l’irrigazione. La sfida dunque è fare di più con meno. Per anni è sembrato che la chimica fosse la soluzione di tutti i problemi, ma ora non è più così. Il know-how esiste e Demetra si presenta come un ecosistema in grado di accompagnare le aziende a trovare soluzioni in tutti i territori”.