Webuild, dall’inizio dell’anno ordini per 7,5 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – Dall’inizio dell’anno Webuild ha acquisito 7,5 miliardi di euro di nuovi ordini, già oltre il 65% di quelli attesi per l’intero 2024. È quanto emerge dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Cda. Il portafoglio ordini risulta pari a 65 miliardi di euro. A questi si aggiunge una pipeline commerciale di breve termine di oltre 94 miliardi di euro, alimentata dai piani di investimento lanciati nei mercati chiave monitorati dal Gruppo, come Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente. A livello operativo, il Gruppo ha registrato performance in continua crescita. I Ricavi sono aumentato del 20% a 5,5 miliardi di euro. La posizione di cassa netta si conferma solida, a 1,4 miliardi di euro, positiva per il quarto semestre consecutio. L’utile netto adjusted è di 82 milioni di euro, più che triplicato rispetto ai 23 milioni del primo semestre 2023.

sat/gtr

