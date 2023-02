Progetto “INPS per tutti”: nasce il protocollo d’intesa fra Comune, Inps, Caritas e Cissaca

Il Comune di Alessandria si impegnerà, in collaborazione con INPS, Caritas diocesana e Cissaca, a raggiungere i soggetti più fragili ed emarginati attraverso il Protocollo d’intesa che attua il Progetto “INPS per Tutti”, per il perseguimento dell’inclusione sociale e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

L’obiettivo

Raggiungere i cittadini di Alessandria nei luoghi in cui sono soliti ritrovarsi i potenziali beneficiari, come le mense, il dormitorio comunale, i circoli ricreativi, in modo da intercettare i bisogni inespressi e farsene carico.

Il commento del sindaco

Spiega Giorgio Abonante: “Proviamo a portare alcuni servizi comunali più vicini ai cittadini che non vivono nel centro città, con la creazione di isole di accoglienza come quelle immaginate da INPS, finalizzate a comunicare e far emergere i bisogni dei più poveri ed emarginati e far conoscere i servizi dell’Ente riguardo, ad esempio, i trattamenti pensionistici. L’obiettivo è anche formare, con il supporto dell’INPS, personale individuato da Caritas, Cissaca e Comune di Alessandria per individuare i potenziali fruitori di prestazioni“.